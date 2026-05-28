В Ростове горожане спасли птенцов дятла из упавшего дерева.

В Ростове местные жители спасли четырех птенцов дятла из рухнувшего на автомобильную парковку дерева. Инцидент произошел на улице Новаторов в среду, 27 мая. Об этом рассказала корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» очевидец происшествия Людмила.
- Спасатели расчищали территорию. Внезапно один из пожарных поставил возле жильцов часть ствола с дуплом, внутри которого оказались четыре птенца. Я забрала птиц в теплый подъезд, — пояснила ростовчанка.
Местные жители не смогли передать пернатых в зоопарк и нашли помощь через социальные сети. Птенцов отправили на такси волонтеру, которая занимается выхаживанием диких птиц.
По данным орнитолога Рамиза Савицкого, спасенные особи оказались птенцами сирийского дятла. Для выживания в домашних условиях им потребуется специальная белковая диета из насекомых и мяса. Когда птицы окрепнут, их следует выпустить в городской парк.
