В Ростове горожане спасли птенцов дятла из упавшего дерева.

В Ростове местные жители спасли четырех птенцов дятла из рухнувшего на автомобильную парковку дерева. Инцидент произошел на улице Новаторов в среду, 27 мая. Об этом рассказала корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» очевидец происшествия Людмила.

- Спасатели расчищали территорию. Внезапно один из пожарных поставил возле жильцов часть ствола с дуплом, внутри которого оказались четыре птенца. Я забрала птиц в теплый подъезд, — пояснила ростовчанка.

Птенцов отправили на такси волонтеру, которая занимается выхаживанием диких птиц. Фото: из архива героя публикации.

Местные жители не смогли передать пернатых в зоопарк и нашли помощь через социальные сети. Птенцов отправили на такси волонтеру, которая занимается выхаживанием диких птиц.

По данным орнитолога Рамиза Савицкого, спасенные особи оказались птенцами сирийского дятла. Для выживания в домашних условиях им потребуется специальная белковая диета из насекомых и мяса. Когда птицы окрепнут, их следует выпустить в городской парк.

