В Ростове на Левенцовке затопило улицы.

На Ростов вечером, 28 мая, обрушился ливень с грозой. В результате некоторые улицы и дороги превратились в реки. В частности, жители Советского района в социальных сетях рассказали о том, что «Левенцовка поплыла». К посту житель микрорайона прикрепил видео. На кадрах видно, как проезжая часть улицы Еременко затоплена водой. Ее уровень почти достиг дверей легковых машин.

По прогнозам синоптиков, дождь в городе будет лить до самого утра. В пятницу, как и в выходные дни, тоже обещают осадки.

А в отдельных северных и центральных муниципалитетах Ростовской области в ночное и утреннее время, 29 мая, ожидаются заморозки.

