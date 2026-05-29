Южный окружной военный суд в Ростове назначил россиянину 20 лет за терроризм.

В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд приговорил россиянина к 20 годам лишения свободы по делу о терроризме. Об этом сообщает федеральная «Комсомольская правда» со ссылкой на представителей инстанции.

- Мужчина признан виновным в участии в террористическом сообществе и прохождении соответствующего обучения. Ему назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы, — пояснили в суде.

Следствие установило, что в феврале 2015 года осужденный покинул Россию и уехал на Украину. Там он вступил в ряды запрещенного вооруженного формирования, стал командиром взвода и участвовал в боевых действиях.

Напомним, ранее суд в Ростове-на-Дону назначил 21 год колонии местному жителю за государственную измену. В апреле 2024 года мужчина забрал взрывчатку из тайника по заданию террористов, после чего был сразу задержан оперативниками.

