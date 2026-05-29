Гандбольный клуб «Ростов-Дон» обыграл ЦСКА и стал чемпионом страны. Фото: Гандбольный клуб «Ростов-Дон».

В Ростове-на-Дону 29 мая гандбольный клуб «Ростов-Дон» обыграл московский ЦСКА и стал десятикратным чемпионом страны. Об этом рассказали представители команды в социальных сетях.

Губернатор региона Юрий Слюсарь поздравил спортсменок с победой в финале турнира.

- Поздравляю с победой! «Ростов-Дон» десятикратные чемпионы страны! Ура! — написал Юрий Борисович.

Решающий матч Суперлиги завершился со счетом 34:24 в пользу хозяев площадки. По ходу текущего сезона донской коллектив ни разу не уступал дома два раза подряд. В комментариях местные болельщики позитивно оценили результат и отметили стопроцентную дисциплину.

Напомним, в четвертой встрече ростовчанки уступили соперницам из Москвы. Из-за этого развязку чемпионата перенесли в донскую столицу. Перед пятничной игрой руководитель области желал девушкам успехов и призывал бороться до конца.

