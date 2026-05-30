В Таганроге вечером 30 мая объявлена угроза БПЛА

Места падения дронов и разрушения нельзя снимать на фото и видео.

Глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила в своем MAX-канале об объявлении угрозы применения беспилотных летательных аппаратов в городе.

— Внимание - угроза применения БПЛА по Таганрогу, — написала глава приморского города.

Из-за этого жителям категорически запрещено вести фото- и видеосъемку. При обнаружении дрона таганрожцев просят незамедлительно сообщить в полицию или по номеру 112. Светлана Камбулова призвала горожан сохранять спокойствие и соблюдать осторожность.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь информировал об отражении массированной ночной и утренней атаки дронов 30 мая. Средствами ПВО уничтожено почти 50 БПЛА.

Помимо Таганрога, целями стали донская столица, Сальск, Чертковский, Матвеево-Курганский, Неклиновский, Миллеровский, Тарасовский, Шолоховский и Верхнедонской районы. В Таганроге пострадали мужчина и женщина, они госпитализированы в состоянии средней тяжести. Ликвидировано возгорание танкера и объектов в порту, утечки мазута нет.

