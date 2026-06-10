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НовостиОбщество10 июня 2026 11:19

В двух районах Ростова организовали миграционные проверки

МВД: коммерческие объекты и места проживания граждан проверили в Ростове
Ангелина СКИБА
Во время рейдов проверяли соблюдение миграционных требований.

Во время рейдов проверяли соблюдение миграционных требований.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Утром 10 июня в двух районах Ростова-на-Дону организовали миграционные проверки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

— На территории Октябрьского и Железнодорожного районов организовали мероприятия по отработке жилого сектора, мест массового проживания граждан, коммерческих объектов, — рассказали в полиции.

Правоохранители провели беседы с людьми, состоящими на учетах, а также с владельцами квартир, которые сдают свое жилье в аренду.

Напомним, ранее стало известно, что в Ростовской области установят минимальную норму жилья для мигрантов.

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