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НовостиОбщество13 июня 2026 4:54

Ростовская область подверглась атаке беспилотников минувшей ночью

В ночь на 13 июня над Ростовской областью и другими регионами сбили 177 дронов
Екатерина РУДЕНКО
Ростовская область подверглась атаке беспилотников минувшей ночью.

Ростовская область подверглась атаке беспилотников минувшей ночью.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Силы противовоздушной обороны отразили атаку дронов на Ростовскую область и другие регионы страны минувшей ночью. Об этом рассказали в Министерстве обороны России.

— В течение ночи дежурными средствами перехвачены и уничтожены 177 украинских беспилотных летательных аппаратов. Их сбили над Черным и Азовским морями, Крымом, Краснодарским краем и десятком других областей, — заявили военные.

Напомним, что 10 июня на Дону под удар попали четыре района, где уничтожили более 10 беспилотников. Губернатор Юрий Слюсарь уточнил, что падение обломков привело к лесным пожарам и возгоранию емкости с топливом.

Из-за угрозы спасатели временно эвакуировали жителей частных домов и пенсионеров из дома престарелых. Вскоре открытое горение полностью ликвидировано, поэтому люди смогли вернуться в свои комнаты. Происшествие обошлось без пострадавших.

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