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НовостиОбщество13 июня 2026 14:57

В Красносулинском районе 37-летний мужчина утонул в пруду на глазах у семьи

Отдых с семьей в селе Ростовской области закончился гибелью мужчины
Екатерина РУДЕНКО
В Красносулинском районе 37-летний мужчина утонул в пруду на глазах у семьи.

В Красносулинском районе 37-летний мужчина утонул в пруду на глазах у семьи.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Красносулинском районе на Чуевском пруду в селе Гуково-Гнилушевском утонул 37-летний мужчина. Об этом рассказали представители регионального управления МЧС.

- Отдыхающий пошел купаться и не вынырнул. Тревогу забила его супруга, которая вызвала специалистов. Позже тело погибшего достали водолазы Каменск-Шахтинского спасательного подразделения, — уточнили в ведомстве.

Инспекторы настоятельно попросили жителей купаться только на оборудованных пляжах. Спасатели призвали дончан не заходить в воду после употребления спиртного и трезво оценивать свои физические силы.

Смертельные случаи фиксируют в регионе не только на воде, но и на дорогах. Накануне вечером в селе Алексеевка водитель отечественной легковушки насмерть сбил 18-летнего велосипедиста. Юноша скончался до приезда врачей.

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