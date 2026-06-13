В Неклиновском районе 57-летний водитель мотоцикла погиб в ДТП

57-летний мотоциклист погиб в результате аварии. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В селе Малая Неклиновка Неклиновского района 57-летний мотоциклист погиб в результате аварии. Информацию о дорожно-транспортном происшествии официально подтвердили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным ведомства, инцидент произошел накануне вечером на улице Заречной. Мужчина за рулем мотоцикла «Альфа» съехал с проезжей части вправо и опрокинулся, скончавшись на месте до приезда бригады медиков.

Сейчас следователи регионального управления МВД продолжают работу на месте инцидента для выяснения всех деталей случившегося. Инспекторы призывают водителей двухколесного транспорта обязательно использовать защитную экипировку для снижения риска тяжелых травм.

Напомним, крупная авария произошла на трассе М-4 «Дон», где столкнулись сразу четыре автомобиля. Водитель фуры не выдержал дистанцию и устроил массовое ДТП с участием трех грузовиков и одного минивэна, в результате которого человек попал в больницу.

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