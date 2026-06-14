Центры занятости Ростовской области помогают школьникам найти легальную работу на лето

В Таганроге школьники стали гидами и проводят экскурсии для туристов. Фото: Управление информационной политики Правительства Ростовской области.

На Дону стартовала летняя кампания по трудоустройству несовершеннолетних. Консультанты местных центров занятости помогают найти подработку на каникулах подросткам от 14 до 18 лет. Сезонный труд не просто приносит первый заработок, но и помогает молодежи развить социальную ответственность, получить полезные навыки и определиться с будущей профессией, рассказали в правительстве Ростовской области.

Юные жители региона пробуют себя в роли курьеров, упаковщиков и сортировщиков товаров. Многих принимают на работу учреждения культуры: школьники становятся помощниками библиотекарей и сотрудников музеев. Кроме того, ребята благоустраивают парки, скверы и пришкольные территории, а в селах и хуторах активно помогают аграриям на сельхозработах.

В Таганроге учащиеся уже нашли дело на лето. Из них сформировали отряд «Юные экскурсоводы». Ребята знакомят гостей приморского города с местными достопримечательностями и памятными местами.

По словам начальника областного управления государственной службы занятости населения Сергея Григоряна, временная работа решает сразу несколько важных задач. Она помогает юношам и девушкам выбрать подходящее направление для дальнейшего обучения, знакомит их с востребованными на Дону специальностями и мотивирует оставаться жить и работать в родном крае.

За свой труд подростки получают официальную зарплату. Ее размер рассчитывается пропорционально отработанному времени, но в пересчете на полный месяц не может быть ниже установленного МРОТ. При этом продолжительность рабочего дня и условия труда строго ограничены требованиями законодательства для защиты прав несовершеннолетних.

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