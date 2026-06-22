Силы ПВО за ночь сбили дроны в трех муниципалитетах Ростовской области

Силы ПВО за ночь сбили беспилотники в трех муниципалитетах Ростовской области. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области минувшей ночью отразили очередную атаку беспилотников. Информацию об этом официально подтвердил губернатор региона Юрий Слюсарь.

- Дроны сбили в городе Гуково, Чертковском и Верхнедонском районах. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, — уточнил глава Дона.

Напомним, сутками ранее регион уже подвергался массированному налету. В ночь на 21 июня дежурные расчеты противовоздушной обороны перехватили более 10 аппаратов в семи муниципалитетах.

Воздушные цели уничтожили в Каменске-Шахтинском, Новошахтинске, Гуково, а также в Матвеево-Курганском, Миллеровском, Морозовском и Родионово-Несветайском районах. Жертв и повреждений инфраструктуры тогда не зафиксировали.

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