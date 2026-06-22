Трамвайный проект планируют убрать из программы развития транспорта в Ростове

Изменения указаны в проекте постановления городских властей. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Власти Ростова-на-Дону опубликовали неутвержденный проект постановления с изменениями в муниципальной программе развития транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта.

— Строки 1.4, 1.4.1 признать утратившими силу, — говорится в документе.

Указанные разделы касаются проекта «Развитие общественного транспорта» со сроком реализации в 2026-2027 годах. Ответственным за выполнение задач в рамках указанного направления был Константин Лашенко. Ранее чиновник значился на сайте городской администрации как директор департамента транспорта.

Если постановление утвердят, то силу утратят некоторые планы по обновлению общественного транспорта, а также планы по трамвайной модернизации.

Означает ли это полное прекращение трамвайной концессии в Ростове, неизвестно. Официальый комментарий от властей пока не поступал. Напомним, соглашение о трамвайной модернизации в Ростове было приостановлено в конце 2024 года. Тогда общая стоимость проекта выросла до 80 млрд рублей. При этом линию на участке от Жданова до Малиновского в Левенцовке успели построить на 99%.

В апреле 2026 года глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил, что концессия не расторгнута, а приостановлена.

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