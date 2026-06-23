Два человека погибли в лобовом ДТП под Ростовом

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Ростовской области произошло ДТП с летальным исходом. Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.
Авария случилась на автодороге Шахты — Цимлянск — Суровикино. По предварительной информации, 35-летний мужчина за рулем автомобиля ВАЗ-211540 во время обгона не успел завершить маневр. В результате он столкнулся со встречной иномаркой «Хендай Солярис», за рулем которой находился 31-летний житель Дона.
Удар был огромной силы. Судя по кадрам с места происшествия, которые обнародовала ГАИ, обе машины превратились в груду искореженного металла.
В ведомстве уточнили, что оба водителя скончались на месте. Еще один участник ДТП, 30-летний пассажир, госпитализирован.
—На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, проводится проверка, — прокомментировали в ГАИ области.
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