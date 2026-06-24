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НовостиОбщество24 июня 2026 18:19

Специалисты назвали возможную причину загрязнения Соленого озера в Батайске

В Батайске снова обследовали Соленое озеро
Ангелина СКИБА
Для определения точной причины загрязнения отобрали пробы воды.

Для определения точной причины загрязнения отобрали пробы воды.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты вновь обследовали озеро Соленое в Батайске, сообщает 24 июня пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области.

Состояние водоема оценили представители министерства, прокуратуры, администрации Батайска и специалисты ЮНЦ РАН. Также присутствовали местные жители.

— Установлено, что возможной причиной появления загрязнений на поверхности озера могут быть гибель и последующее разложение водорослей, — говорится в публикации минприроды Ростовской области.

Для определения точной причины загрязнения сотрудники ЮНЦ РАН отобрали пробы воды. Материалы направят на лабораторные исследования.

Напомним, ранее в самом озере и в канале, который с ним сообщается, обнаружили отложения серого и зеленого цвета с твердой нерастворимой структурой, а также пенистые массы желтого оттенка. При этом каких-либо организованных мест сброса на территории не нашли.

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