Специалисты назвали возможную причину загрязнения Соленого озера в Батайске

Для определения точной причины загрязнения отобрали пробы воды. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты вновь обследовали озеро Соленое в Батайске, сообщает 24 июня пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области.

Состояние водоема оценили представители министерства, прокуратуры, администрации Батайска и специалисты ЮНЦ РАН. Также присутствовали местные жители.

— Установлено, что возможной причиной появления загрязнений на поверхности озера могут быть гибель и последующее разложение водорослей, — говорится в публикации минприроды Ростовской области.

Для определения точной причины загрязнения сотрудники ЮНЦ РАН отобрали пробы воды. Материалы направят на лабораторные исследования.

Напомним, ранее в самом озере и в канале, который с ним сообщается, обнаружили отложения серого и зеленого цвета с твердой нерастворимой структурой, а также пенистые массы желтого оттенка. При этом каких-либо организованных мест сброса на территории не нашли.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Рыба может спасти Азовское море от цветения медуз

Цветение медуз влияет на добычу рыбы в Азовском море (подробности)