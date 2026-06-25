Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 июня 2026 17:42

Власти Ростовской области ищут деньги на строительство Темерницкого диаметра

Финансирование Темерницкого скоростного диаметра в Ростове пока не определено
Екатерина ПОПОВА
Финансирование Темерницкого скоростного диаметра в Ростове пока не определено.

Финансирование Темерницкого скоростного диаметра в Ростове пока не определено.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Источники финансирования строительства Темерницкого скоростного диаметра в Ростове-на-Дону пока не определены. Власти изучают возможные варианты реализации проекта. Об этом сообщила заместитель губернатора — министр транспорта региона Алена Беликова на пресс-конференции.

Соглашение о сотрудничестве в дорожной сфере, включающее строительство диаметра, подписали в июне на ПМЭФ. Однако пока это только соглашение о намерениях. Для анализа финансовой модели привлекли госкомпанию «Автодор». Власти хотят точно рассчитать стоимость, чтобы не допустить превышения бюджета.

Реализация возможна только в формате концессии, но кто станет концессионером — пока обсуждается.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сколько стоит добраться Левенцовского и Суворовского: Что происходит с ценами на такси в Ростове в июне 2026