9-балльные пробки сковали Ростов после ливня вечером 26 июня

Ростовские водители попали в заторы вечером в пятницу. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 26 июня общая дорожная обстановка в Ростове-на-Дону после грозового ливня оценивается в 9 баллов. Заторы этим пятничным вечером фиксируются во всех районах города.

В частности, серьезная пробка из-за рухнувшего дерева собралась на Красноармейской. Также сложности с проездом наблюдаются на Максима Горького, Ворошиловском и Варфоломеева.

Заторы фиксируются на Михаила Нагибина, Мечникова, Текучева, Малиновского, Стачки, на Театральном проспекте, а также на других улицах.

Ранее во время ливня резко выросли цены на проезд в такси.

Напомним, 26 и 27 июня в Ростове-на-Дону и области ожидаются ливни с грозами, градом и ветром до 23 м/с. Ранее в регионе объявили штормовое предупреждение.

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