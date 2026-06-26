Во время непогоды на проспекте Шолохова в Ростове вспыхнуло дерево

Огонь мог разгореться из-за замыкания проводов или после удара молнии. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 26 июня на проспекте Шолохова в Ростове-на-Дону вспыхнуло дерево. Видео опубликовали в социальных сетях.

Причина возгорания неизвестна. Очевидцы предположили, что огонь мог разгореться из-за замыкания проводов или после удара молнии.

Напомним, сегодня донскую столицу накрыл сильный грозовой ливень. После этого во всех районах города собрались заторы. Также произошел инцидент с другим деревом на Красноармейской. В этом случае ствол оборвал провода, зацепил три машины и перекрыл проезд.

Ранее на Дону объявили штормовое предупреждение. Спасатели попросили жителей региона быть осторожными. Во время дождя и ветра нельзя находиться рядом с деревьями, ЛЭП, легкими конструкциями и вывесками. Нельзя подходить к оборванным проводам.

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