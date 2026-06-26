Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия26 июня 2026 14:47

Во время непогоды на проспекте Шолохова в Ростове вспыхнуло дерево

Замыкание или удар молнии: полыхающее дерево заметили на Сельмаше в Ростове
Ангелина СКИБА
Огонь мог разгореться из-за замыкания проводов или после удара молнии.

Огонь мог разгореться из-за замыкания проводов или после удара молнии.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 26 июня на проспекте Шолохова в Ростове-на-Дону вспыхнуло дерево. Видео опубликовали в социальных сетях.

Причина возгорания неизвестна. Очевидцы предположили, что огонь мог разгореться из-за замыкания проводов или после удара молнии.

Напомним, сегодня донскую столицу накрыл сильный грозовой ливень. После этого во всех районах города собрались заторы. Также произошел инцидент с другим деревом на Красноармейской. В этом случае ствол оборвал провода, зацепил три машины и перекрыл проезд.

Ранее на Дону объявили штормовое предупреждение. Спасатели попросили жителей региона быть осторожными. Во время дождя и ветра нельзя находиться рядом с деревьями, ЛЭП, легкими конструкциями и вывесками. Нельзя подходить к оборванным проводам.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

9-балльные пробки сковали Ростов после ливня вечером 26 июня

Пробки в разных районах Ростова собрались после непогоды (подробности)