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НовостиОбщество27 июня 2026 11:57

Губернатор Юрий Слюсарь назвал атаку на музей «Самбекские высоты» актом цинизма

Юрий Слюсарь прокомментировал атаку БПЛА на музейный комплекс «Самбекские высоты»
Екатерина ПОПОВА
Юрий Слюсарь прокомментировал атаку БПЛА на музейный комплекс «Самбекские высоты».

Юрий Слюсарь прокомментировал атаку БПЛА на музейный комплекс «Самбекские высоты».

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь прокомментировал в своих соцсетях атаку беспилотников на музейный комплекс «Самбекские высоты».

По его словам, удар по народному мемориалу — акт особого цинизма со стороны ВСУ.

– Враг ударил по самому ценному - по нашему памятнику, народному музею, созданному на пожертвования людей в память о подвиге наших предков, советских воинов, прорывавших оборону противника на реке Миус в 1943 году, – сказано в сообщении.

По уточненным данным, в результате атаки пострадали 12 человек. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. Удар пришелся по основному зданию музея, где находится информационно-выставочный центр. Сама экспозиция, по предварительным данным, не пострадала.

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