Губернатор Юрий Слюсарь назвал атаку на музей «Самбекские высоты» актом цинизма

Юрий Слюсарь прокомментировал атаку БПЛА на музейный комплекс «Самбекские высоты». Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь прокомментировал в своих соцсетях атаку беспилотников на музейный комплекс «Самбекские высоты».

По его словам, удар по народному мемориалу — акт особого цинизма со стороны ВСУ.

– Враг ударил по самому ценному - по нашему памятнику, народному музею, созданному на пожертвования людей в память о подвиге наших предков, советских воинов, прорывавших оборону противника на реке Миус в 1943 году, – сказано в сообщении.

По уточненным данным, в результате атаки пострадали 12 человек. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. Удар пришелся по основному зданию музея, где находится информационно-выставочный центр. Сама экспозиция, по предварительным данным, не пострадала.

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