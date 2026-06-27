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НовостиОбщество27 июня 2026 12:26

СК возбудил дело о теракте после удара БПЛА по «Самбекским высотам»

СК России возбудил уголовное дело о террористическом акте в связи с атакой на музей в Ростовской области
Екатерина ПОПОВА
СК России возбудил уголовное дело о террористическом акте в связи с атакой на музей в Ростовской области.

СК России возбудил уголовное дело о террористическом акте в связи с атакой на музей в Ростовской области.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте в связи с атакой БПЛА на музейный комплекс «Самбекские высоты» в Ростовской области. Об этом сообщили в соцсетях следственного комитета.

По данным следствия, 27 июня днем вооруженные формирования Украины с помощью БПЛА прицельно нанесли удар по музейному комплексу, где находились посетители.

В результате атаки есть пострадавшие, их число уточняется. На месте работает следственно-оперативная группа с участием военных следователей и криминалистов.

– В рамках уголовного дела будет дана правовая оценка действиям украинских военнослужащих, которые направили БПЛА на гражданский объект, – сказано в сообщении.

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