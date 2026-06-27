Жители Ростова-на-Дону сообщили о перебоях в работе мобильной связи

В Ростове днем 27 июня сбоила мобильная связь. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Днем 27 июня жители Ростова-на-Дону пожаловались на перебои в работе мобильной связи. Об этом дончане сообщили в соцсетях.

Ростовчане писали, что во время звонков слышали сообщение о недоступности абонента. Другим удавалось дозвониться, но разговор внезапно прерывался.

Напомним, что днем 27 июня произошла атака БПЛА на мемориальный комплекс «Самбекские высоты», где пострадали 12 человек. Также повреждения получило основное здание музея. Но, по предварительным данным, сама экспозиция музея не пострадала.

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