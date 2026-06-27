В музее «Самбекские высоты» 28 июня начнут ликвидировать последствия атаки БПЛА

Восстановление музея «Самбекские высоты» после атаки беспилотника начнется 28 июня. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

28 июня на территории музейного комплекса «Самбекские высоты» начнутся работы по ликвидации последствий атаки беспилотника, произошедшей днем 27 июня. Специалисты минкультуры и минстроя оценят масштаб повреждений, примут решение о возобновлении работы музея и приступят к восстановительным работам. Об этом в своих соцсетях сообщил донской губернатор.

Известно, что в музее повреждены кровля, фасад и внутренние помещения выставочного центра.

Ранее сообщалось, что из десяти человек, госпитализированных после атаки, восемь уже выписаны. Двое, включая семилетнюю девочку, остаются в больницах. Их состояние стабильное.

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