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НовостиОбщество29 июня 2026 7:59

БПЛА сбили над Таганрогом утром 29 июня

Утром 29 июня над одним из городов Ростовской области отразили воздушную атаку
Екатерина ПОПОВА
Утром 29 июня над одним из городов Ростовской области отразили воздушную атаку.

Утром 29 июня над одним из городов Ростовской области отразили воздушную атаку.

Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Утром 29 июня силы ПВО отразили воздушную атаку в небе над Ростовской областью. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Дрон сбили над Таганрогом. По предварительным данным, информация о разрушениях на земле и пострадавших не поступала.

Ранее, в ночь на 29 июня, дроны сбили над двумя районами и одним городом Ростовской области.

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