БПЛА сбили над Таганрогом утром 29 июня

Утром 29 июня над одним из городов Ростовской области отразили воздушную атаку. Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Утром 29 июня силы ПВО отразили воздушную атаку в небе над Ростовской областью. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Дрон сбили над Таганрогом. По предварительным данным, информация о разрушениях на земле и пострадавших не поступала.

Ранее, в ночь на 29 июня, дроны сбили над двумя районами и одним городом Ростовской области.

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