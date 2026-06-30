Пострадавшую при атаке БПЛА девочку перевели в Ростов

Ребенок находится под наблюдением врачей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Девочку, пострадавшую при атаке по музею «Самбекские высоты» под Таганрогом, направили на лечение в городскую клиническую больницу №20 Ростова-на-Дону. Сейчас ребенок находится в удовлетворительном состоянии. Эту информацию подтвердили в медучреждении.

Напомним, воздушная атака произошла 27 июня. Тогда пострадали 12 человек, находившихся на территории музея. По информации главы донского минздрава Наири Варданяна, в БСМП Тагарога обратились 11 человек, а семилетнюю девочку доставили в ростовскую городскую клиническую больницу № 20.

Вечером того же дня были выписаны восемь из десяти поступивших пациентов. Двое — женщина и девочка — остались в больницах под наблюдением медиков. Ранее стало известно, что пострадавшую женщину готовят к выписке в БСМП Таганрога.

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