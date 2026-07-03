В Ростовской области гендиректора фирмы поймали на мошенничестве с кредитом

Подозреваемый задержан, решается вопрос о заключении под стражу. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области возбуждено дело по факту мошенничества в сфере кредитования в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

По версии следствия, с июня по октябрь 2025 года генеральный директор коммерческой организации знал о наличии у предприятия задолженности перед поставщиками и предоставил в банк ложные бухгалтерские документы. В итоге он незаконно получил кредит на 6 млн рублей и потратил все по своему усмотрению.

Дело возбуждено по материалам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области.

Сейчас подозреваемый задержан. Решается вопрос о заключении под стражу. Также продолжается следствие, устанавливаются все обстоятельства преступления и возможные сообщники.

Напомним, ранее в Ростовской области выявили крупное незаконное производство табачных изделий. Во время обыска изъяли 48 тонн табака стоимостью более 20 млн рублей.

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