Три системы РЭБ поставят для ГУ МЧС России по Ростовской области

Поставщика техники определили по итогам тендера. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

ГУ МЧС России по Ростовской области получит три средства радиоэлектронного подавления радиоуправляемых беспилотных аппаратов. Поставщика техники определили по итогам тендера в начале июля 2026 года. Информация указана на сайте госзакупок.

Стоимость контракта — 3,9 млн рублей. Закупку провели за счет бюджетных средств. Средства подавления беспилотников ожидают в Ростове-на-Дону.

Контракт вступил в силу с момента его подписания и действует до конца декабря 2026 года. Все условия договора должны быть исполнены в течение указанного срока.

Добавим, также в Ростовской области 83,3 млн рублей выделят на ремонт шлюза гидроузла.

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