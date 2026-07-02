В Новочеркасске участников автопробега «Дорогами народных ополченцев» встретили казачьим хором

Участников акции встретили у Соборной площади.

В Новочеркасске встретили участников патриотического марафона "Дорогами народных ополченцев", который проходит в рамках проекта "Города-герои - города Героев". В столице Донского казачества автопробег встречали у Соборной площади. Хор казачьих коллективов спел композицию "Новочеркасск, мы твои сыны". Гостей угостили донскими хлебом-солью.

- Очень ценно, что точкой этого марафона вы выбрали наш город. Это дань памяти поколениям, дань памяти казакам, потому что казаки изначально — это воины, защищавшие южные границы Российской империи. И, безусловно, это всё нас связывает и объединяет, - отметил председатель городской Думы, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Виктор Синюгин.

Всего же на маршруте "Дорогами народных ополченцев" 10 городов. Ранее участники побывали в Ростове-на-Дону и посетили главный храм ЮВО.