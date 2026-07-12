На трассе М-4 «Дон» открыли движение после атаки БПЛА в ночь на 12 июля

Ростовская область была атакована БПЛА в ночь на 12 июля. Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области полностью восстановили движение транспорта по федеральной автодороге М-4 «Дон». В ночь на 12 июля проезжую часть на 885-м километре в южном направлении временно перекрывали из-за падения обломков беспилотников. На месте происшествия оперативно отработали саперы, которые ликвидировали последствия воздушной атаки и завершили все мероприятия по обеспечению безопасности. На время действия ограничений транспортные потоки перенаправлялись по объездному маршруту через поселок Тарасовский.

Всего в ночь на 12 июля над территорией Ростовской области силы ПВО уничтожили более 20 вражеских дронов. Как сообщил глава региона Юрий Слюсарь, под удар попали города Таганрог и Каменск-Шахтинский, а также Азовский, Неклиновский, Тарасовский и Миллеровский районы вместе с акваторией Таганрогского залива. По официальным данным, среди местного населения пострадавших нет.

Параллельно в ночь на 12 июля атаке подверглось гражданское судно. При заходе в Азово-Черноморский морской канал в результате удара БПЛА получил повреждения и загорелся танкер. Прибывшие на место ЧП экстренные службы оперативно локализовали возгорание. По словам губернатора, судно следовало без груза, поэтому экологическая угроза и опасность разлива нефтепродуктов на водном объекте полностью отсутствуют. В результате инцидента на воде никто из членов экипажа не пострадал.

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