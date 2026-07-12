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НовостиПроисшествия12 июля 2026 6:14

В Ростовской области за сутки 11 июля произошли 44 пожара

На Дону в минувшие сутки спасатели боролись с техногенными пожарами, а также тушили траву и мусор
Елена РЕПИНА
11 июля на Дону потушили 17 техногенных пожаров.

11 июля на Дону потушили 17 техногенных пожаров.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области минувшие сутки, 11 июля, выдались напряженными для спасателей. Как рассказали в региональном МЧС, 17 раз специалисты выезжали на тушение техногенных пожаров, 15 раз боролись с возгоранием сухой травы, 12 раз пылал мусор.

Кроме того, сотрудникам экстренных служб пришлось четыре раза ликвидировали последствия ДТП.

- К работе в этот день привлекались 720 человек, были задействованы 180 единиц техники, - рассказали в областном МЧС.

Ранее "КП-Ростов-на-Дону" сообщала, что в ночь на 12 июля из-за атаки БПЛА загорелся танкер, пожар оперативно ликвидировали.

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