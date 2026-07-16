В Таганроге восстановили подачу горячей воды в микрорайоне Военный городок

Дома микрорайона остались без горячего водоснабжения после повреждения котельной. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В микрорайоне Военный городок в Таганроге восстановили подачу горячей воды. Об этом в соцсетях сообщила глава города Светлана Камбулова.

- Коммунальщики запустили подачу горячей воды в 18 многоквартирных домов микрорайона. Сейчас вода поступает по временной схеме, - рассказала Светлана Камбулова.

Дом на Циолковского, 32/3 пока остается без горячего водоснабжения. Работы по переключению от магистральной сети планируют выполнить в течение недели.

- Напомню: из за повреждения котельной на Циолковского, 40, дома микрорайона остались без горячего водоснабжения. Временная схема будет действовать до ввода в эксплуатацию новой модульной котельной, - добавила Светлана Камбулова.

Контракт на установку блочно-модульной котельной мощностью 12,1 МВт уже заключили, компания приступила к исполнению обязательств.

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