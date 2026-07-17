Около 7 тонн загрязненного песка вывезли с береговой линии в Таганроге

Загрязненный песок вывезли на специализированный полигон. Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

В Таганроге обсудили ситуацию с загрязнением береговой линии после атаки БПЛА на мазутный терминал. Информацию, прозвучавшую на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, сообщила глава города Светлана Камбулова.

Ранее загрязнение обнаружили в районе Богудонии. По словам Светланы Камбуловой, специалисты отобрали пробы вещества на исследование.

15 июля провели уборку берега. Общественники, волонтеры и представители администрации собрали 250 мешков (около 7 тонн) загрязненного песка, его вывезли на специализированный полигон.

Еще одно загрязнение зафиксировали 16 июля. Однако его могло унести в залив, так как уже через два часа после сигнала от волонтеров берег снова оказался чистым.

Представитель собственника мазутного терминала сообщил на заседании, что в акватории порта выставили боновые заграждения для локализации возможных утечек. Также заключили договор на проведение работ по сбору и утилизации нефтепродуктов. Параллельно продолжается мониторинг акватории и побережья.

- Городской штаб проводит мониторинг два раза в день. При обнаружении загрязнений будем оперативно реагировать. Ситуация на контроле Росприроднадзора, Роспотребнадзора и Нижнедонского отдела рыбоохраны АЧТУ Росрыболовства, - прокомментировала Светлана Камбулова.

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