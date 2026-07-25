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НовостиПроисшествия25 июля 2026 17:24

Жителей Ростова и Батайска предупредили о перебоях с водоснабжением из-за непогоды

Прокуратура держит на контроле устранение последствий мощного ливня в Ростове
Игорь ГОШЕВ
Могут наблюдаться перебои водоснабжения в разных районах Ростова и Батайска

Могут наблюдаться перебои водоснабжения в разных районах Ростова и Батайска

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове и Батайске из-за сильного ливня и ветра могут наблюдаться перебои с водоснабжением. Об этом предупредили в Водоканале.

- В связи с перебоями электроэнергии и обесточенностью некоторых производственных объектов предприятия могут наблюдаться перебои водоснабжения в разных районах Ростова и Батайска, - озвучили в компании. - По мере исправления ситуации специалисты запускают насосные станции, возвращая водоснабжение в дома жителей.

Ситуацию по ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий уже взяли на контроль в областной прокуратуре.

- Вопросы соблюдения прав граждан, а также восстановления подачи коммунальных ресурсов на контроле, - озвучили в надзорном ведомстве. - При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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