Жителей Ростова и Батайска предупредили о перебоях с водоснабжением из-за непогоды

Могут наблюдаться перебои водоснабжения в разных районах Ростова и Батайска Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове и Батайске из-за сильного ливня и ветра могут наблюдаться перебои с водоснабжением. Об этом предупредили в Водоканале.

- В связи с перебоями электроэнергии и обесточенностью некоторых производственных объектов предприятия могут наблюдаться перебои водоснабжения в разных районах Ростова и Батайска, - озвучили в компании. - По мере исправления ситуации специалисты запускают насосные станции, возвращая водоснабжение в дома жителей.

Ситуацию по ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий уже взяли на контроль в областной прокуратуре.

- Вопросы соблюдения прав граждан, а также восстановления подачи коммунальных ресурсов на контроле, - озвучили в надзорном ведомстве. - При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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