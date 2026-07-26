В Азовском районе Ростовской области ввели режим ЧС

В Ростовской области расширили зону действия режима ЧС. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области из-за последствий урагана продолжают действовать особые режимы. Режим чрезвычайной ситуации также ввели и в Азовском районе. Уточненную информацию на 23:00 26 июля опубликовал губернатор.

До этого ЧС уже объявили в Ростове-на-Дону, Волгодонском и Чертковском районах. Еще в четырех муниципалитетах действует режим повышенной готовности.

Ранее Юрий Слюсарь сообщил о том, что на ростовских котельных восстановили электроснабжение после урагана.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Шатер сложился, а гости спасали чужих детей»: Как «ураган века» за десять минут разрушил свадьбу в Ростове, рассказала фотограф