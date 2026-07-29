В Таганроге ночью 29 июля работают системы противовоздушной обороны. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Ночью 29 июля в небе над Таганрогом работают системы противовоздушной обороны. Об этом в своих социальных сетях сообщила глава города Светлана Камбулова.

— Сохраняйте спокойствие. Работают силы ПВО. Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещение, не подходите к окнам, — написала руководитель.

Ранее в эту же ночь из-за атаки на город обломки ракеты упали на многоквартирный жилой дом. В результате происшествия погибла женщина, один мужчина получил ранения.

Врачи оказывают пострадавшему необходимую медицинскую помощь. На месте трагедии организовали эвакуацию жильцов поврежденного здания в пункт временного размещения, угроза новых атак сохраняется.

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