В южной части Ростовской области объявили беспилотную опасность

Бойцы ПВО следят за небом над Ростовской областью. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Беспилотная опасность объявлена в южной части Ростовской области. Об этом в СМС-рассылке на телефоны жителей региона предупреждают в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций утром в среду, 29 июля.

- Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещения, не подходите к окнам, - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 29 июля от воздушной атаки пострадал Таганрог. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что обломки ракеты упали на жилой многоквартирный дом. Погибла женщина, один мужчина ранен.

Из дома эвакуировали жителей, на месте развернут пункт временного размещения. Информация о разрушениях уточняется.

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