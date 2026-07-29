Семь городов и районов Ростовской области подверглись атаке дронов и ракет

Силы ПВО ликвидировали около 60 беспилотников и ракет в Роствоской области. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 29 июля семь городов и районов Ростовской области, а также Таганрогский залив подверглись массированному воздушному налету. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Силы ПВО ликвидировали около 60 беспилотников и ракет над Таганрогом, Батайском, Каменском-Шахтинским, а также над Тарасовским, Каменским, Октябрьским (сельским) и Матвеево-Курганским районами. Цели уничтожались и над Таганрогским заливом.

В Таганроге госпитализирован еще один пострадавший, ему оказывают помощь. Ранее сообщалось, что при падении обломков ракеты на многоквартирный дом погибла женщина. Жильцы эвакуированы в пункт временного размещения.

В другом районе города осколки БПЛА повредили частные дома, возгорания и пострадавшие отсутствуют. Обломки также упали на территории промпредприятий и морского порта — пожаров не зафиксировано, на местах работают экстренные службы.

Беспилотная опасность в регионе пока не отменена. Жителей просят покинуть открытые улицы, укрыться в помещениях и не приближаться к окнам. Данные о наземных разрушениях продолжают уточняться.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

В Таганроге повреждены дома и предприятия при атаке БПЛА в ночь на 29 июля

Во время воздушной атаке на Таганрог 29 июля погибла женщина, жителей поврежденного дома эвакуировали (подробности)