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НовостиОбщество30 июля 2026 9:12

Власти Батайска прокомментировали грохот, который был слышен днем 30 июля

В Батайске уточняют ситуацию после громких звуков, которые были слышны в городе
Ангелина СКИБА
Власти просят жителей Батайска сохранять спокойствие.

Власти просят жителей Батайска сохранять спокойствие.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 30 июля, жители Батайска сообщили о громких звуках, похожих на работу ПВО. Ситуацию уже прокомментировал глава города Валентин Кукин.

- В городе был слышен грохот. Сейчас уточняем всю информацию, на связи с оперативными службами. Прошу не паниковать, не подходить к окнам и не снимать возможные последствия падения БПЛА, - напомнил батайчанам Валентин Кукин.

Официальную информацию глава города пообещал сообщить дополнительно, как только она поступит.

Напомним, сегодня утром в Таганроге сбили БПЛА. Упавшие обломки оцепили, задействовали экстренные службы.

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