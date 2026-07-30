В Ростове после «шторма века» восстановили движение троллейбусов № 17

Троллейбусы не ходили с 25 июля. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове спустя пять дней после «шторма века» возобновил работу троллейбусный маршрут № 17. Об этом проинформировали в городской администрации.

В мэрии отметили, что восстановить движение электротранспорта удалось благодаря бесперебойной работе ремонтных бригад и сотрудников департамента транспорта. Сейчас маршрут «Центральный рынок — ЖСК (Стройгородок)» обслуживается в полном объеме.

Напомним, сильнейшая непогода обрушилась на донскую столицу 25 июля. Ликвидация последствий стихии продолжается.

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