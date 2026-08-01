В Ростовской области возбудили уголовное дело после заражения ребенка ВИЧ

Мама ребенка считает, что заражение могло произойти в стенах больницы. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области полиция возбудила уголовное дело после того, как у 11-летней девочки были обнаружены ВИЧ и гепатит С. Мама ребенка считает, что заражение могло произойти в стенах больницы два года назад.

Как «КП — Ростов-на-Дону» рассказала мама, в июле 2024 года девочка попала в инфекционное отделение одной из больниц. По словам женщины, палата, куда положили ребенка, была очень тесной, а впоследствии туда подселили других пациентов. Через несколько дней, когда состояние улучшилось, мама забрала дочь домой под свою ответственность.

Спустя полтора года, в январе 2026 года, у школьницы воспалились лимфоузлы. Обратившись к врачам, было подозрение на онкологию. Однако анализы перед биопсией показали совершенно другие результаты.

—У вашего ребенка гепатит С. И еще ВИЧ, — вспоминает слова врача мама.

В Центре по борьбе со СПИДом подтвердили, что заболевание находится уже на третьей стадии. Сейчас ребенок получает терапию, вирусная нагрузка снижена до нуля.

Роспотребнадзор провел эпидемиологическое расследование. Согласно выданному маме акту, было проверено 56 контактировавших с девочкой лиц. По словам мамы, ВИЧ-положительными оказались две женщины из стационара, причем одну из них как раз подселяли в палату к дочери.

— Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 122 УК РФ «Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — прокомментировал ситуацию начальник отдела информации и общественных связей главка донской полиции Владимир Юрченко.

В региональном минздраве подтвердили, что по данному случаю проведена проверка, и правоохранительные органы ведут следствие.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Бастрыкин запросил доклад о травмировании младенца в ростовском роддоме

Следком возбудил уголовное дело из-за травмирования младенца в роддоме Ростова (подробности)