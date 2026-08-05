В Ростове задержали подозреваемого, по вине которого загорелись авто и АЗС

В Ростовской области нашли мужчину, из-за которого загорелась машина. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Полиция нашла мужчину из-за которого, по предварительным данным, загорелось АЗС в Ростове и 21 авто. Об этом сообщили в Главном Управлении МВД России по Ростовской области.

По предварительным данным, 43-летний мужчина заправил топливом емкости в автомобиле, после чего покинул его, не проверив безопасность. Это привело к возгоранию и повреждению имущества. Подозреваемого жителя Запорожской области объявили в розыск.

Кадры с задержанием опубликовали в пресс-службе ведомства. Фото: МВД по Ростовской области

Как сообщили в донской полиции, сейчас он уже задержан. Кадры с задержанием опубликовали в пресс-службе ведомства. Со слов жителя Милетополя, он приехал в донскую столицу купить бензин, чтобы затем его перепродать в Мелитополе. Но на заправке у него вспыхнула машина.

– Пытался тушить. Хотел отъехать от АЗС. Заехал во двор дома, чтобы остановиться и потушить, но пламя было большим, – рассказал задержанный.

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