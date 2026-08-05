Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+34°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия5 августа 2026 9:20

Сгорела 21 машина: на месте пожара в Ростове открыли мобильную приемную полиции

Правоохранители помогают ростовчанам, чье имущество пострадало после ночного пожара
Ангелина СКИБА
Правоохранители принимают заявления от владельцев сгоревших машин.

Правоохранители принимают заявления от владельцев сгоревших машин.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На месте пожара, произошедшего в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону, развернули мобильную приемную полиции. Об этом рассказали в ГУ МВД России по региону.

В состав пункта входят сотрудники штраба, подразделения по вопросам миграции и Госавтоинспекции. Правоохранители принимают заявления об ущербе имуществу и транспорту, а также оказывают помощь в восстановлении паспортов РФ и регистрационных документов на автомобили.

Также на месте работает следственно-оперативная группа под руководством врио начальника ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области Евгения Остапенко. Обстоятельства случившегося выясняются.

Напомним, в ночь на 5 августа от огня пострадали 21 машина и вход в здание. Подозреваемого уже задержали, возбуждено дело.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Пожар произошел на Королева в Ростове 5 августа

Ночью в районе проспектов Королева и Космонавтов в Ростове произошел серьезный пожар (подробности)