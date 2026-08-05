В Таганроге не нашли следов нефтепродуктов на пляжах и в пробах воды из залива

Проверку провели на семи участках береговой линии. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

На пляжах и в пробах морской воды в Таганроге не выявили содержания нефтепродуктов. Об этом говорится на сайте городской администрации.

- Согласно представленным экспертным заключениям установлено, что водный объект акватории Таганрогского залива Азовского моря в границах пляжей соответствует требованиям санитарного законодательства, - подчеркивают власти.

Проверку провели сотрудники территориального отдела управления Роспотребназора. Наличие нефетепродуктов на берегах и в воде искали на пляжах:

- «Тополь»;

- «Приазовье» (проверяли территорию в районе Социалистической, 170-3 и 170-4);

- Иглу Парк «Медуза» (улица Адмирала Крюйса);

- «Елисеевский» (улица Адмирала Крюйса, 6-4 и 4-3);

- «Центральный» (переулок Дуровский спуск, 2);

- «Приморский» (улица Инструментальная, 13-а);

Также осмотрели береговую линию Пушкинской набережной.

Ранее в акватории Таганрогского залива выявили незначительное отклонение показателя pH.

Напомним, загрязнение участков береговой линии в Таганроге фиксировали после атаки БПЛА на мазутный терминал. В частности, 15 июля 2026 года в районе Богудонии собрали 250 мешков загрязненного песка (около 7 тонн), его вывезли на специализированный полигон.

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