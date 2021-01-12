Приближается один из любимых праздников для жителей Ростовской области - Старый Новый год. Издавна на Дону 13 января люди готовят вареники, но не обычные, а с сюрпризами. В ход идет все, что есть под рукой: нитки, пуговицы, монетки. Далеко не все понимают, что эти предметы могут быть не только вестниками будущего, но и причиной серьезных проблемы со здоровьем.Как рассказал заведующий хирургическим отделением БСМП-2 Михаил Турбин, в его практике случаи, когда люди случайно проглатывают праздничные сюрпризы, происходят регулярно. По его словам, не всегда предметы выходят из организма естественным образом. Иногда монетки или пуговицы застревают в пищеварительной системе, провоцируя куда более серьезные проблемы.- Нужно быть осторожным. Все тела, попадающие в желудок или кишечник, могут вызвать осложнения. Иногда происходит повреждение стенок кишечника. Некоторые случаи требуют оперативного вмешательства при помощи эндоскопа, - говорит опытный хирург.Однако бывают и более сложные ситуации. Например, монетку или пуговицу невозможно достать при помощи современного оборудования. Тогда человек ложится под нож, врачи делают операцию и извлекают инородный предмет.Ростовский врач объяснил, как нужно действовать, если вы поняли, что случайно проглотили праздничный сюрприз.- Понаблюдайте за собой некоторое время. Если предмет не выйдет естественным путем или вы почувствуете боль, следует обратиться к врачу. В больнице сделают рентген, посмотрят, где именно находится инородное тело, и решат, как его извлекать, - добавил Михаил Турбин.Так или иначе, следует быть очень внимательными во время пиршества, если вы не хотите омрачить праздничное застолье.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОвечья шерсть, мука и монетки: что означают сюрпризы в варениках на Старый Новый годЛектор-экскурсовод донского музея рассказала, что готовили наши предки на праздник и как через свечку узнавали о будущем (подробнее)АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!