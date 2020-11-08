Матч ЦСКА - ФК "Ростов" 8 ноября 2020. Главное

Матч между ЦСКА и "Ротовом" прошел в Москве на стадионе "ВЭБ Арена". Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

Матч между ЦСКА и "Ростовом" состоялся в воскресенье, 8 ноября, в Москве на стадионе "ВЭБ Арена". Эта игра была долгожданным для множества болельщиков главного донского клуба. Напомним, что в прошлый раз желто-синие обыграли "Спартак" со счетом 0:1.

На стадионе из-за пандемии коронавируса действовали повышенные меры безопасности. На игру допустили только болельщиков в защитных масках. Одного из судей этого матча даже отстранили от работы из-за того, что у него обнаружили подозрительный тест на коронавирус.

Обе команды с первых минут игры отчаянно боролись за победу. "Комсомолка" вела прямую трансляцию матча между желто-синими и ЦСКА.

В составе клуба впервые сыграл 24-летний защитник Александр Павловец.

Стартовый гол в ворота ростовчан противники забили еще в первом тайме. Мяч прилетел от 22-летнего Константина Кучаева. После этого желто-синие активно пытались отыграться, но не вышло. На перерыв команды ушли со счетом 1:0 в пользу московского клуба.

Во втором тайме удача по-прежнему была на стороне армейцев. Второй гол "Ростову" забил Федор Чалов на 72-ой минуте игры. Итоговый счет матча составил 2:0

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