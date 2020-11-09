«Работает несмотря на боль»: Мария Дапирка, задержанная с тремя килограммами наркотиков, мечтает вернуться в Россию

Ростовчанку приговорили к пожизненному заключению. Фото: страница Марии Дапирки в соцсетях.

Около шести лет назад ростовчанку Марию Дапирку задержали в аэропорту Вьетнама с тремя килограммами наркотиков. Приговоренная к пожизненному заключению, она уже много лет отбывает наказание вдали от дома. Молодая женщина до сих пор надеется вернуться в Ростов-на-Дону. Об этом «Комсомольской правде-Ростов» рассказала ее мать Ольга.

ПОСЛЕДНЯЯ ВЕСТОЧКА БЫЛА В ИЮЛЕ

По словам матери, Мария подавала прошение на перевод в Россию еще весной прошлого года. В июле российские органы юстиции получили документы от Вьетнама, однако уже в конце года вернули его обратно.

— С чем это связано, мы толком не знаем. Вроде бы документы были неправильно оформлены. Как бы то ни было, до сих пор дело с переводом никак не продвигается. Нет вообще никаких новостей об этом, — вздыхает мать ростовчанки.

Родные стараются поддерживать связь с Марией, хотя это непросто. Общаться им помогает консульство, через его сотрудников ростовчанка получает и передает письма. В последний раз семья весточка от Маши приходила еще в июне.

У Марии диагностировали межпозвонковую грыжу. Фото: страница Марии Дапирки в соцсетях.

ТО ОВОЩИ САЖАЕТ, ТО УБИРАЕТ

— Она писала, что ее перевели в другую тюрьму, так называемый отработочный лагерь, - говорит мать. - Жаловалась на боли в спине, у нее нашли межпозвонковую грыжу. От работы ее никто не освободил, только сократили время. Она выполняет разные задания: то сажает овощи, то убирает. Если становится совсем плохо, дают обезболивающее.

Родные стараются помочь Маше материально, отправляют деньги, продукты, одежду и книги. На самом деле сделать это может и любой другой человек — нужно обратиться в российское консульство во Вьетнаме. Можно отправить обычное письмо, ведь женщине не помешает и просто моральная поддержка.

Женщина надеется вернуться домой. Фото: страница Марии Дапирки в соцсетях.

— Дочь верит, что все наладится, что она вернется домой, - говорит Ольга. - Она всегда настроена оптимистично. Пишет, что все нормально и что все в порядке. Думаю, она просто пытается нас успокоить.

Напомним, ростовчанку Марию Дапирку задержали в 2014 году в аэропорту Хошимина. В чемодане женщины обнаружили три килограмма наркотиков. Родственники Марии считают, что ее мог подставить жених, нигериец по имени Ник. По словам близких, сначала бойфренд собирался полететь в Россию, чтобы познакомиться с родителями. Однако в последний момент мужчина передумал, ссылаясь на неотложные дела на работе. Родные россиянки утверждают, что именно он подарил Марии тот злополучный чемодан.

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