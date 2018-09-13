Ростовчанка во вьетнамской тюрьме: осужденную пожизненно за перевозку кокаина Марию Дапирка держат в камере на 35 человек

СЕГОДНЯ 16:44 2018-09-13T17:11:49+03:00

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Вот уже несколько месяцев во вьетнамской тюрьме после оглашения приговора находится ростовчанка, которую задержали в аэропорту Хошимина с тремя килограммами кокаина. По законам Вьетнама ей грозила смертная казнь. Следствие по этому делу шло больше трех (!) лет. Правоохранители не могли понять: знала ли Мария о смертельном багаже в своем чемодане. Во время следствия и на суде сама Мария Дапирка утверждала, что ничего не знала о наркотиках. Родные 32-летней девушки выдвинули версию: их мог подкинуть ее друг нигириец, за которого она собиралась замуж. Парень должен был прилететь в Россию сразу после нее, чтобы познакомиться с родными. Дело шло к свадьбе. Но после инцидента он пропал.

Пока родственники Марии общаются с ней через консула. Фото: страница Вконтакте Марии Дапирка.

В РОССИИ ЕЕ МОГУТ ПОМИЛОВАТЬ

В начале мая 2018 года Марию приговорили к пожизненному сроку. В интервью сайту rostov.kp.ru адвокат ростовчанки Сункар Нурмагамбетов рассказал, что сторона защиты не будет оспаривать приговор вьетнамского суда о пожизненном лишении свободы и намерены добиваться ее передачи в Россию.

- Согласно положениям Договора от 12.11.2013 г. между РФ и Социалистической Республикой Вьетнам о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, Мария может быть передана на территорию РФ для отбывания наказания, - добавил он в беседе с корреспондентом «КП-Ростов». - При этом договор позволяет определить наказание по российскому законодательству, а далее есть возможность обратиться с прошением о помиловании к Президенту РФ.

Родные и близкие уверены в ее невиновности. Фото: страница Вконтакте Марии Дапирка.

«У ВСЕХ ЗАКЛЮЧЕННЫХ БОЛЯТ СПИНЫ»

И вот брат девушки сообщил корреспонденту kp.ru, что Мария очень хочет вернуться в Россию.

- В течении этого месяца она подготовит письмо-прошение о переводе на Родину, - сообщил в эксклюзивном интервью «Комсомолке» Вадим Дапирка. - Деталей я не знаю, но, думаю, ей должны будут помочь или адвокаты, или люди из консульства. Лично с ней нам пообщаться не удалось. Но к Маше ходил представитель консульства и передал нам то, что она ему говорила.

По словам брата, условия, в которых содержится россиянка, оставляют желать лучшего.

- Что касается условий, то опять-таки в консульстве говорят, что они «приемлемые», - говорит собеседник. - Но тут пока сам не увидишь - не поймешь. Вполне возможно они просто не могут или не хотят говорить как там на самом деле. Я знаю, что заключенные там работают - шьют рыболовные сети с пяти утра до 16 вечера. Знаю, что у всех от такой работы болит спина. Знаю, что в камере есть телевизор. Маша спит прямо возле него. Там с ней находятся одновременно 35 человек. Вроде бы как все иностранцы, но есть и этнические въетнамки.

Что касается сроков, когда Мария может быть переведена в Россию, то их пока не называют.

- Сроков пока нет, - рассказал Вадим. - Это ведь и от МИДа, и от работы консульства зависит. Уверен: письмо с прошением о переводе сестра напишет быстро. А все остальное зависит уже не от нее.

Девушка училась в одном из вузов Ростова-на-Дону. Фото: страница Вконтакте Марии Дапирка.

«УСТАЛИ БИТЬСЯ С ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЗЛОБОЙ»

Не так давно группу поддержки молодой женщины в Интернете пришлось закрыть. По словам брата, они просто «Устали биться с человеческой злобой. Всегда найдется тот, кто пришел просто полить грязью всех подряд в комментариях».

К слову, сторона защиты просит не нагнетать обстановку вокруг Марии.

- Сторона защиты Марии Дапирка критически относится к лицам, утверждающим о том, что она лично упаковывала чемодан с запрещенным грузом, - отметил Сункар Нурмагамбетов. - Подобная информация может неблагоприятно сказаться на дальнейшем ходе дела, а также вызвать необоснованную критику у общества. Обстоятельства дела не могут быть известны, а также находиться в распоряжении у лиц, не являющихся участниками вьетнамского суда. Это исключено!

Марию задержали в иностранном аэропорту. Фото: страница Вконтакте Марии Дапирка.

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«Мы впервые за 4 года увидели ее хотя бы на фото»: Семья Марии Дапирки рассказала, как будет бороться за ее возвращение домой

- Что тут сказать? - честно написала на одной из страниц в социальных сетях семья Марии Дапирка. - Машу сфотографировали сразу после вынесения приговора. Мы впервые за 4 года!!! увидели ее фотографию, и она улыбается... Улыбается в тот момент, когда ее приговорили к пожизненному заключению в тюрьме чужой страны... Улыбается только для того, чтобы мы не переживали... Улыбается потому, что ожидала смертную казнь... У нас нет слов, простите... (подробности)

ПРОИСШЕСТВИЕ

Ростовчанка, которой во Вьетнаме грозит смерть за перевозку кокаина, могла стать жертвой международной наркомафии

Мария Дапирка из Ростова-на-Дону, которую три года назад задержали в аэропорту Вьетнама почти с тремя килограммами кокаина, написала прощальное письмо матери.

Произошло это незадолго до суда 30 августа, на котором ей должны были вынести приговор. Максимальное наказание, которое грозило ростовчанке - смертная казнь. Видимо, перед этим Маша решила поддержать близкого человека. Общаться с родными девушке не разрешают, только через сотрудников консульства - они и передают письма. (Подробности)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Версия: ростовчанку, которую задержали во Вьетнаме с 3 кг наркотиков, подставил любовник-футболист

В среду, 30 августа, во Вьетнаме должен был состояться суд в отношении 31-летней ростовчанки Марии Дапирка, которую задержали на границе почти с тремя килограммами кокаина в чемодане. Однако сообщается, что суд вернул дело на доследование. По некоторым данным, правоохранители так и не могут определиться с тем: «Кто она ростовская девочка Маша - алчный наркокурьер или слепая жертва любви?» Еще во время задержания девушка заявила, что якобы не знала о двойном дне чемодана, который ей подарил будущий супруг-нигериец. Ей грозит смертная казнь.(Подробности)