Из бабьего лета в снежную зиму: климатолог прокомментировал резкие изменения погоды в Ростове-на-Дону

Душа требует праздника вне зависимости от погоды. Фото: Василий Вахрин

Снегопад в Ростовской области 2020: можно ли назвать аномальной зимнюю погоду в ноябре. На этот вопрос ответил кандидат географических наук и преподаватель климатологии Александр Иошпа.

Напомним, погода в Ростовской области резко ухудшилась в начале недели — с понедельника, 16 ноября. В городах и поселках выпал первый снег, ударили морозы, а дороги покрылись льдом.

Для многих жителей такая смена стала настоящей неожиданностью. Людям, еще недавно носившим легкие курточки и туфли, пришлось облачиться в тяжелые пуховики и сапоги. Не все водители успели поменять летнюю резину, что вызвало коллапс на трассах области.

При этом, по данным синоптиков, «зимняя» погода пришла в Ростовскую область надолго. В ближайшие дни снегопад на востоке и севере усилится, а объем осадков может превысить опасные отметки. 18 ноября столбик термометра ночью будет колебаться от минус одного до минус шести градусов, днем — от одного до плюс шести градусов.

Климатолог Александр Иошпа сообщил, что такие погодные условия в конце ноября совершенно нормальны. Обычно в это время наблюдается нулевая температура.

Ранее специалист прогнозировал, что в Ростовской области умеренно-континентальный климат станет континентальным, а теплый и холодный периоды будут резко сменять друг друга. Именно так и произошло.

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