После «кислородного» скандала в ростовском ковидном госпитале началось массовое увольнение врачей

В одной из больниц Ростова началось массовое увольнение врачей Фото: Олег УКЛАДОВ

Отделение инвазивной и неинвазивной вентиляции легких в крупной больнице Ростова-на-Дону лишилось нескольких профессионалов. Первым прекратил работу в нем Артур Топоров. Именно этот анестезиолог-реаниматолог первым и единственным из всех врачей рассказал журналистам, как, якобы, от нехватки кислорода в ночь его дежурства в ковидном госпитале умирали тяжелые коронавирусные больные.

После этого, спустя примерно недели две, стало известно, что Артур в больнице больше не работает. Официально все звучало, как «уход по собственному желанию».

Но Петр Пятибратов, депутат Городской Думы Ростова-на-Дону, в беседе с корреспондентом «КП-Ростов» сообщил, что врача «попросили уйти». Он тогда отметил, что медик «пострадал за правду».

И вот в четверг, 19 ноября, стало известно, что еще, как минимум, четыре врача того самого отделения уволились из больницы. Это информацию корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» подтвердил собственный источник в медицинском учреждении.

- Причины, по которым они ушли, я не знаю. Возможно, не захотели там работать. Оставшиеся врачи сняли с себя по полставки. Также не вышел на работу и заведующий отделением. Он находится в отпуске, - прокомментировал источник издания.

Отметим, что следственные органы сейчас выясняют обстоятельства гибели пятерых пациентов с коронавирусной инфекцией. По факту их смерти было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В городе создана специальная комиссия по расследованию этого инцидента.

Сообщение о массовом увольнении врачей редакция «Комсомольской правды – Ростов» попросила прокомментировать пресс-службу администрации Ростова-на-Дону. Как только ответ будет получен, мы сразу же опубликуем его на нашем сайте.

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Следователи разбираются в ситуации, сложившейся в городской больнице № 20 Ростова-на-Дону. Заявление разобраться в ситуации в правоохранительные органы подал депутат гордумы. На это шаг его толкнули сообщения в Интернете о том, что в ночь на 12 октября в ковидном госпитале, якобы, закончился кислород и произошла массовая гибель тяжелых больных. При этом Петр Пятибратов подчеркнул, что не спешит с выводами о достоверности сообщений, и будет ждать результатов проверки.

А В ЭТО ВРЕМЯ:

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