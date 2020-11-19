"Что же вы творите?": Алексей Логвиненко раскритиковал СМИ за создание негативного имиджа 20-ой больницы

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко. Фото: сайт мэрии города.

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко во время совещания в мэрии города высказался о работе СМИ в период пандемии. По его словам, донские журналисты замечают только негативные новости, пропуская мимо героизм врачей. Он также упомянул публикации, которые были посвящены ситуации в 20-ой больнице.

Напомним, в ковидном госпитале медучреждения, по неофициальным данным, скончалось несколько человек из-за нехватки кислорода, поставляемого в аппараты искусственной вентиляции легких. Об этом прямо говорили врачи, работавшие в красной зоне. Кроме того, в региональных газетах и на страницах новостных сайтов выходило огромное количество критических материалов.

Глава города отметил, что средства массовой информации говорят только о плохом.

- Что же вы творите? Зачем вы вокруг огромной больницы, где развернуты 500 коек для лечения пациентов с коронавирусом, формируете негативный имидж. Люди, которые туда попадают, боятся нам лечиться. Вы делаете пользу обществу? Не надо нагнетать обстановку, - высказался Алексей Валентинович.

- Да, возможно, там есть какие-то управленческие ляпы. Проверка это показала, ждем заключения следственных органов, - продолжил он. - В реанимации 20-ой больницы был запас кислорода. Вопросов много и ответы на них дадут уполномоченные органы, а не средства массовой информации.

Между тем, после «кислородного» скандала в ростовском ковидном госпитале началось массовое увольнение врачей. Вслед за медиком, заявившем о массовой гибели пациентов, ушли и четверо его коллег.

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