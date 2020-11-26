Руководителя российской ячейки «Аум Синрике»* на 15 лет отправили в колонию строгого режима

В своем последнем слове подозреваемого попросил суд его оправдать. Фото: Южный окружной военный суд.

В четверг, 26 ноября, Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону вынес приговор 49-летнему Михаилу Устьянцеву. Его признали виновным в том, что десять лет назад в Москве вместе с сообщниками мужчина создал и возглавил структурное подразделение религиозной террористической организации «Аум Синрике»* (запрещена в России и в некоторых других странах, - прим. автр.). Известность она получила после терактов в метро Токио.

По версии следствия, мужчина на скамье подсудимых был предводителем возродившейся в наши дни российской ячейки. В итоге суд признал его виновным сразу по нескольким статьям уголовного кодекса, а именно в финансировании терроризма, создании террористического сообщества и религиозного объединения, причинившего вред людям.

Приговор подсудимый вслушал молча. Фото: Южный окружной военный суд.

МИША ИЛИ КАВАГУЧИ?

Известно, что дело Устьянцева было выделено в отдельное производство из большого уголовного дела в отношении семи человек, которым заочно было предъявлено обвинение по тем же статьям. Пока всего они находятся в международном розыске. По версии следствия, эти люди с 1994 года состояли в секте «Аум Синрике»* (в переводе означает «Путь Истины», - прим. автр.) и с 2010 стали активно насаждать на территории нашей страны ее опасное учение, создавали подпольные ячейки и вербовали новых адептов под видом приглашения на оздоровительные курсы по йоге и восточным практикам.

О самом Устьянцеве известно, что тот вступил в секту в 1994 году, оставив жену и ребенка.

- Я жил один на съемной квартире, работал в Москве специалистом по монтажу ролл-ставней и ворот. Увлекался фитнесом и ходил в спорт-зал, потому что всю жизнь боролся с лишним весом. А еще взял в кредит автомобиль, чтобы было на чем таксовать. Занимался своим здоровьем, не занимался конспирацией и не общался с японцами, - утверждал на суде Устьянцев, категорически не признавая своей активной роли в секте и в сборе денег для ее темных дел.

Свое «последнее слово» перед приговором мужчина зачитывал минут двадцать. Просил его полностью оправдать. И заявил, что, мол, вообще не понимает, почему оказался на скамье подсудимых.

- За что меня судят? За то, что я готовил еду любителям йоги? Теперь это – преступление?! – восклицал подсудимый, стараясь казаться убедительным.

Так, согласно прозвучавшим на суде оперативным данным и материалам следствия, с 2010 года Михаил, вместе с другими приспешниками секты стали руководить ее законспирированным российским подразделением. И действовали под присмотром кураторов из Японии. В иерархии организации они относились к касте «саманов» (или монахов). У каждого было как мирское имя, так и японский псевдоним. Например, Михаил значился как «Минору Кавагучи».

Имя Асахары и название его секты прогремели на весь мир 20 марта 1995 года. Фото: REUTERS

«ПРОСВЕТЛЕНИЕ» ЗА 88 МИЛЛИОНОВ

Активную идейную пропаганду российские адепты развернули в одной из соцсетях и в мессенджерах. Рассылали там приглашения на десятидневные оздоровительные курсы всем желающим. Оплатив обучение, ученики не сразу понимали, что занятия проводят монахи-инструкторы запрещенной в России секты «Аум Синрике»*. И все эти практики просвещения и просветления, ни что иное, как цепкая и зловещая паутина учения, придуманного ее основателем – японцем Секо Асахарой.

Следователи и оперативники установили, что только в российском подразделении «Аум Синрике»* состояло как минимум 2 799 человек. И с 2012 по 2016 годы они внесли в дело «просветления» более 88 (!) миллионов рублей, которые российские кураторы организации передали своему японскому руководству.

КАК ОТМЫВАЛИ КАРМУ

Секта даже пыталась возродиться под новым именем. И особенно активизировалсь в России в 2010 году. Людей заманивали через соцсети, но прежними «пирожками» с начинкой про чистку кармы, оздоровительные практики и достижение просветления. Попадались на эту удочку, как правило, люди с личностными проблемами. Платили взносы за «ступени» учения. А некоторые после диких изнурительных инициаций даже сходили с ума!

Так, один из бывших адептов, и ныне потерпевший по делу, рассказал, что очень хотел достигнуть просветления: пробудить в себе энергию кундалини, которая, согласно книгам Асахары, живет в копчике и выползает оттуда, как змея по позвоночнику.

Он регулярно посещал все семинары, которые проводились на съемных квартирах или в арендуемых домах, в условиях конспирации. На алтарь ученики несли взносы. Прямо возле него стоял компьютер, куда каждый заносил информацию о принесенной сумме. В комнате постоянно звучали мантры. Как правило, занятия с высшими инструкторами проводились иногда по скайпу под руководством присутствующих на занятиях монахов-саманов. Одним из них и был Михаил Устьянцев.

Кстати, мантры играли даже ночью, а спать разрешали лишь пару-тройку часов в сутки. Есть же, в основном, вегитарианскую пищу – один раз в день.

В РАССРОЧКУ - НЕЛЬЗЯ

А еще нужно было долго сидеть в позе лотоса так, что затекали ноги и голова совсем прекращала соображать. А за вербовку новых адептов начисляли баллы и переводили на новую ступень «просвещения».

На суде потрпевший рассказал, что существует еще высший обряд «ПОА», который стоит 400 тысяч рублей. Он попросил провести его над собой в рассрочку. Но монахи-саманы сказали, что так не пойдет: нужно внести сразу всю сумму. Но у бедолаги не было таких денег.

Мужчина к тому времени уже потратил все, перестал, как учили, общаться с семьей и друзьями, боялся уйти из секты (ведь это, якобы, означало прямой путь в ад), а еще довел себя мантрами и позами до физического и психического истощения, галлюцинаций и желания умереть. Как результат, загремел в психиатрическую лечебницу с диагнозом параноидальная шизофрения.

На суде выступала и его мать, рассказавшая, что из-за всего этого просветления и чистки кармы, чуть не потеряла сына, тепеьрь изменившегося до неузнаваемости.

На суде мужчина сказал, что якобы вообще не понимает за что и почему вдруг оказался на скамье подсудимых. Фото: Южный окружной военный суд.

ПРОСВЕТЛЕНИЕ ПРИДЕТ УЖЕ НА НАРАХ

Согласно прозвучавшим на суде оперативным данным спецсужб, Устьянцев проводил подобные семинары не только во многих городах России, но и зарубежья.

Так, в марте 2016-го в Черногории спецслужбы зафиксировали подозрительную сектантскую активность и задержали 58 граждан России, Украины, Узбекистана и Белоруссии, съехавшихся на международный семинар секты. Те объяснили, что приехали поучиться у японских инструкторов.

Самого же Михаила Устьянцева задержали 1 мая 2018 года Волгограде, где он проводил очередной семинар и где одна из «староверующих» передавала ему очередной собранный с низших адептов денежный транш. Тогда же сотрудники ФСБ установили, что доступ к электронным кошелькам российской ячейки осуществлялся из Японии и с территории Грузии.

В итоге, прокурор попросил суд признать назначить Михаилу Устьянцеву наказание в виде 18 лет лишения свободы. Южный окружной военный суд признал его виновным в предъявленном ему обвинении. И назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строго режима. Правда, у мужчины еще есть время обжаловать приговор в Апелляционном военном суде. В законную силу он еще не вступил.

*Запрещена в России.

НАША СПРАВКА

О секте заговорили во всей Японии в августе 1989 года, когда между ее адептами и жителями местных деревень начали возникать крупные стычки. Однако адвокат образовавшейся на этой почве Ассоциации жертв «Аум Синрике»* был убит вместе с женой и сыном.

Со временем секта превратилась в корпорацию, контролирующую более 30 компаний в разных странах мира. Своих адептов из лап не выпускала (известно об исчезновении при странных обстоятельствах 40 ее членов) и занималась похищением людей. А еще активно готовила боевиков в ожидании конца света.

К активной фазе террористических действий сектанты перешли в июне 1994 года. Тогда в окрестностях города Мацумото был распылен газ. Погибли семь человек, сотни были отравлены. А спустя год, 20 марта 1995 года, 13 человек погибли, около шести тысяч пострадали. Секта организовала зариновую атаку в токийском метро.

16 мая того же года был арестован «учитель» Секо Асахара. После его ареста были обнаружены завод по производству боевых отравляющих веществ и технологическая документация по обогащению урана, принадлежащая секте. Удалось доказать причастность «учителя» и его приспешников к убийствам и похищениям людей. Асахара объяснял все это очищением людей от плохой кармы. Он заявил: «Массовое убийство - это прекрасно!». 26 февраля 2004 года он был приговорен к смертной казни.

КСТАТИ

«Аум Синрике»* запустила свои щупальца в Россию в лихие 90-е. В 1992 году «учитель» лично посетил Москву. Встречался с рядом политических и религиозных деятелей. И даже выступал в ведущих университетах страны перед студентами! Его появление сопровождалось мощнейшей рекламной кампанией. «Учитель» обеспечил себе выступление в передачах на радио, по телевидению. «Аум»* официально зарегистрировалась в столице и открыла шесть своих филиалов. Инициации с массовыми медитациями ее адепты проводили даже на стадионе «Олимпийский».

Пока «учитель» и его адепты пудрили нашим людям мозги, заманивая в свои ряды новые жертвы, другие их приспешники пытались добыть образцы нашего стрелкового оружия, военных разработок, купили списанный вертолет МИ-8 и хотели купить танк. Потом, когда все вскрылось, после газовой атаки в токийском метро отношение к секте, конечно, изменилось. Верховный суд РФ 20 сентября 2016 года признал организацию «Аум Синрике»* террористической и запретил ее деятельность на территории России.

*Запрещена в России.

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