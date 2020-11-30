Оставившего детей в аэропорту и улетевшего в Ростов-на-Дону мужчину отправили в колонию

Из московского аэропорта хабаровчанин отправился в Ростов. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Комсомольске-на-Амуре суд признал виновным по двум статьям уголовного кодекса местного жителя Виктора Гаврилова. Он согласился с доводами следствия о том, что мужчина оставил в опасности малолетних детей и совершил кражу. И назначил ему год и три месяца колонии общего режима.

История Виктора Гаврилова и двух его сыновей стала резонансной в январе нынешнего года. Хабаровчанин прилетел в один из московских аэропортов с детьми. Затем сел на рейс в Ростов, а детей оставил в здании аэропорта. Работники аэропорта пытались найти родителей на аэровокзале, а затем обнаружили в рюкзаках детей их документы и записку отца. В записке он заявлял, что ему нечем кормить сыновей. Оставленных детей взяли под временную опеку власти Московской области.

Виктора Гаврилова разыскивали несколько дней. Камеры зафиксировали его на одном из ростовских вокзалов. Мужчина сам явился в полицию в Батайске, узнав, что он нем пишут средства массовой информации. Он извинился перед детьми и пояснил, что испугался отсутствия денег и заработка. В Ростовской области, по его словам, он хотел устроиться работать в кафе, а затем планировал забрать к себе детей.

А накануне бегства из аэропорта, как считают следователи, мужчина похитил с помощью мобильного приложения около 100 тысяч рублей со счета знакомой пенсионерки.

Скорее всего, из назначенного срока будет вычтено время, которое хабаровчанин находился под стражей. Приговор не вступил в силу, рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

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